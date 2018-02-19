В Витебске турок обвиняется в убийстве гражданки Бангладеш

В Витебске выясняют обстоятельства убийства 29-летней гражданки Бангладеш. Информацию об этом предоставили в УСК по Витебской области.

Сообщается, что 8 февраля в милицию поступило сообщение об исчезновении временно проживающей в Витебске 29-летней гражданки Народной Республики Бангладеш от ее земляка. Сотрудники правоохранительных органов провели ряд мероприятий для установления местонахождения пропавшей. 10 февраля стало известно, что к исчезновению женщины причастен 34-летний гражданин Турции. Он рассказал, что спрятал тело в канализационной трубе в овраге на территории Первомайского района областного центра.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.139 УК Беларуси. Мужчина заключен под стражу.

Назначен ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств этого убийства. К настоящему моменту известно, что смерть наступила от механической асфиксии. Также сообщается, что женщина была абсолютно трезва.

Расследование продолжается.-0-