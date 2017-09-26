В Вороново парень подозревается в убийстве матери самодельным мечом

В населенном пункте Вороново молодой человек подозревается в том, что убил свою мать, сообщили в УСК по Гродненской области.
Жительница данного населенного пункта сообщила, что ее коллега не вышла на работу. К месту жительства пропавшей женщины выехали оперативники. Сыном пропавшей женщины было сделано заявление о том, что девятнадцатого сентября он убил мать несколькими ударами по голове. Удары он наносил самодельным мечом.
Семнадцатилетний парень позже указал место, где находился труп матери – он спрятал тело в кустарнике.
Было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый мотив – ссора, которая возникла из-за неприязненных отношений между матерью и сыном.
Расследование преступления продолжается.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN