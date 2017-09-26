В Вороново парень подозревается в убийстве матери самодельным мечом

В населенном пункте Вороново молодой человек подозревается в том, что убил свою мать, сообщили в УСК по Гродненской области.

Жительница данного населенного пункта сообщила, что ее коллега не вышла на работу. К месту жительства пропавшей женщины выехали оперативники. Сыном пропавшей женщины было сделано заявление о том, что девятнадцатого сентября он убил мать несколькими ударами по голове. Удары он наносил самодельным мечом.

Семнадцатилетний парень позже указал место, где находился труп матери – он спрятал тело в кустарнике.

Было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый мотив – ссора, которая возникла из-за неприязненных отношений между матерью и сыном.

Расследование преступления продолжается.