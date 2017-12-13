Водитель Audi, въехавший в Бресте в Volkswagen, был пьян

Водитель автомобиля марки Audi, который стал участником дорожно-транспортного происшествия в Бресте на перекрестке ул. 28 Июля и Варшавского шоссе, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УСК по Брестской области. В аварии, произошедшей ночью двадцать седьмого ноября, пострадали шесть человек, двое из них все еще в реанимации. По результатам экспертизы, водитель второго авто был трезв.

Напомним, что данный инцидент произошел двадцать седьмого ноября в ночное время суток. Автомобиль марки Volkswagen выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора, когда в него въехал Audi. В результате произошедшего, пострадали шесть человек, среди которых и пассажиры, и водители. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. По данным проведенной экспертизы водитель Audi в момент аварии был пьян. Один из пострадавших, пассажир машины Volkswagen, уже выписан из больницы. Один из пассажиров второй иномарки, а также ее водитель, все еще находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных пострадавших оценивается врачами как стабильное.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Бресте с шестью пострадавшими Авария произошла 27 ноября примерно в 00.50 на регулируемом перекрестке улицы 28 июля и Варшавского шоссе.