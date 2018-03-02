Военные помогли замерзавшим рабочим, автобус которых заглох на трассе

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе Минск-Слуцк заглох автобус с работниками ОАО "Заславльстройиндустрия", сообщает пресс-служба Минобороны. Военные оказали необходимую помощь людям. Они отвезли работников предприятия в воинскую часть, где отогрели людей и накормили.

Командир в/ч 39872 Алексей Лисица ехал домой со службы, когда увидел на дороге сломанный автобус и скопление людей поблизости от него. Оказалось, что около пятидесяти работников предприятия ОАО "Заславльстройиндустрия" направлялись на служебном автобусе домой, когда на трассе транспортное средство заглохло. Водитель рассказал Александру Лисице, что в автобусе замерзло дизельное топливо, и они уже больше двух часов стоят на морозе.

Командир военной части организовал работу своих подчиненных по эвакуации пострадавших. Людей отвезли в воинскую часть, где их отогрели и накормили. Зону остановки автобуса осветили до того момента, пока его не отбуксировали в безопасное место.