Восемь человек проходят как потерпевшие по делу о двойной продаже квартир

По делу о двойной продаже квартир восемь человек признаны в качестве пострадавших, сообщает управление следственного комитета по Минску.

Следственное управление УСК по Минску приняло и соединило в одно производство уголовные дела в отношении директоров двух коммерческих субъектов хозяйствования. Там отметили, что по имеющимся данным подозреваемые завладевали деньгами дольщиков путем заключения фиктивных договоров создания одних и тех же объектов строительства, уступки права требования и перевода долга, залога и ряда дополнительных соглашений. Пока общий нанесенный материальный ущерб оценивается в Br770 тысяч. Следствие рассматривает еще пятнадцать заявлений от пострадавших.

Задержан директор предприятия ОДО "Копинстрой". Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса.