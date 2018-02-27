Вынесен приговор экс-директору минского зоопарка и его супруге

Экс-директор Минского зоопарка Юрий Рябов приговорен к 7 годам лишения свободы. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Об этом стало известно в зале суда Заводского района.

Супруге Юрия Элле, работавшей начальником зоотехнического отдела, назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией имущества. Сторона обвинения хотела, чтобы Рябову назначили 7,5 лет, а его супруге — 6,5 лет.

Обвиняемые также лишены права занимать определенные должности в течение пяти лет. Мужчина должен выплатить штраф в размере 350 БВ, женщина — 300 БВ. В пользу зоопарка взыскано более 47 тысяч рублей.

Супруги признаны виновными в хищении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Также Рябов признан виновным в хищении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. По ч.2 ст.426 УК Беларуси они признаны невиновными за отсутствием в деяниях состава преступления.

Сообщается, что супруги в течение длительного времени похищали с территории зоопарка множество животных, после чего продавали их, тем самым нанесли материальный ущерб заведению.-0-