За сутки в Гомельской области возбудили два уголовных дела о педофилии

В Гомельской области в течение суток возбуждено два уголовных дела о педофилии. Информацию об этом предоставили в УСК по Гомельской области.

Первое уголовное дело по ч.3 ст.167 УК Беларуси возбуждено Гомельским РОСК. Потерпевшей является девочка 2005 г.р. Обвиняемый - ее дядя 1980 г.р. Противоправные действия совершались в деревне, куда девочка приезжала в гости к бабушке.

Второе дело по той же статье возбуждено Мозырским РОСК в отношении жителя Лельчицкого района 1973 г.р. Сообщается, что в середине февраля безработный мужчина приехал в Мозырь. Он ночевал по подъездам и подвалам, злоупотреблял алкоголем. По версии следствия, 20 февраля нетрезвый мужчина на техническом этаже одного из домов совершил развратные действия в отношении мальчика 2005 г.р.

Оба мужчины были задержаны и заключены под стражу. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят следственные действия.-0-