Задержан 19-летний парень, напавший с ножом на супружескую пару в Кобрине

В Кобрине задержан подозреваемый в нападении с ножом на супружескую пару. Информацию об этом предоставили в УВД Брестского облисполкома.

Оказалось, что нападение совершил 19-летний пинчанин - учащийся одного из учебных заведений Кобрина. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека. У него было изъято орудие преступления — нож.

Инцидент произошел 11 февраля в районном центре. Неизвестный напал с ножом на супружескую пару - 39-летнего мужчину и его 31-летнюю жену, гражданку Украины. Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали. Женщина скончалась в медучреждении. Ее супруг все еще находится на лечении.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.139 и ч.1 ст.14 п.1 ч.2 ст.139 УК Беларуси.-0-