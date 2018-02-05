Задержан мужчина, нападавший на женщин в микрорайоне Серебрянка в Минске

Сотрудники правоохранительных органов ночью с пятницы на субботу третьего февраля задержали мужчину в возрасте 26 лет, который нападал на женщин, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Задержанного подозревают в серии нападений с ножом на женщин. В поле зрения сотрудников милиции мужчина попал около двух часов ночи. В нем правоохранители узнали гражданина, находящегося в розыске. При себе у задержанного был кухонный нож. Подозреваемого доставили в Ленинское РУВД города Минска для установления его причастности к ряду преступлений. Задержанный дал признательные показания.
Мужчина постоянно менял одежду и тщательно скрывал свои татуировки, чтобы его было сложнее найти. До этого его уже привлекали к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен. Известно лишь, что изредка он подрабатывал на автомойке.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 166 и части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси.
Напомним, что милиция уже некоторое время разыскивала мужчину, нападавшего в микрорайоне Серебрянка на женщин. Он угрожал им ножом, пытался изнасиловать и отнять имущество. Так, около месяца назад в лесу на улице Якубова была изнасилована восемнадцатилетняя девушка. Также известно о попытках изнасиловать еще двух женщин, которые не были доведены до конца, так как этому помешали прохожие.
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