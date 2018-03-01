Житель Бреста получил 9 лет лишения свободы за попытку провоза психотропов через границу

Житель Бреста приговорен к 9 годам колонии за незаконное перемещение через госграницу опасного психотропа. Информацию об этом предоставили в прокуратуре области.

Безработный 27-летний житель областного центра был задержан в пункте пропуска "Варшавский мост" 27 ноября прошлого года. Мужчина пересекал белорусско-польскую границу на своем автомобиле. Во время досмотра он попытался избавиться от спрятанного в кармане брюк белого свертка. Он оттолкнул инспектора и принялся бежать из служебного помещения. Во время задержания в отношении нарушителя пришлось применить физическую силу.

Оказалось, что в свертке находилось 50,97 г особо опасного психотропного наркотического вещества. Это количество рассчитано на 350-400 разовых доз. Сотрудники правоохранительных органов обыскали жилье задержанного. Там они также обнаружили наркотические средства.

Брестчанин признал свою вину полностью. Суду он сообщил, что вез наркотики из Польши с целью сбыть за $250.

Мужчину признали виновным по ч.1, 3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК Беларуси. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.-0-