За незаконное перемещение валюты через границу мужчина оштрафован на 500 БВ и лишился $20 тыс.

Житель Минского района попытался перевезти через границу незадекларированные денежные средства, и был оштрафован на 500 БВ. Информацию об этом предоставили в Гродненской региональной таможне.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mercedes-Benz, пересекал литовско-белорусскую границу через пункт пропуска "Привалка". 25-летний гражданин Беларуси выбрал зеленый коридор, и это означало, что он не везет товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Но в ходе досмотра оказалось, что мужчина перевозил денежные средства — в эквиваленте более $30 тыс. Данная сумма в 3 раза больше той, которую можно перемещать через границу без письменного декларирования.

В отношении 25-летнего белоруса возбуждено уголовное дело. Мужчине придется уплатить штраф в размере 500 БВ. Также у него конфисковали более $20 тыс. в эквиваленте.-0-