6 июня – Пушкинский день

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Но это праздник не только россиян. Произведения Пушкина переведены на многие языки народов планеты. В Советском Союзе праздник назывался Пушкинский праздник поэзии.

6 июня 1799 года в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации "О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России". В этом году, как и раньше, в Пушкинских Горах и Михайловском соберутся тысячи людей, чтобы послушать стихи в исполнении авторов.

Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах страны. В этот день проходит много культурных мероприятий, посвященных творчеству поэта, литературе и русскому языку.

С 2011 года 6 июня в России празднуют также День русского языка. В соответствии с программой поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято Департаментом общественной информации ООН.