Айсель Мамедова с песней "X My Heart" представит Азербайджан на Евровидении-2018

Певица Айсель Мамедова исполнит песню от Азербайджана в этом году на Евровидении. Она выступит в первом полуфинале (8 мая) с песней на английском "X My Heart", что в переводе означает "Неизвестное мое сердце".

Имя: Айсель Мамедова

Возраст: 28 лет

Страна: Азербайджан

Название песни: "X My Heart"

Автор: греческий композитор и продюсер Димитрос Контопулос и шведка Сандра Бьорман

Певица родом из Баку. Поет она с самого детства, так как ее родители музыканты. Сначала Айсель окончила музыкальную школу, а затем и Азербайджанскую музыкальную академию. Чаще всего она исполняет композиции в джазовом стиле и соул. Неоднократно принимала участие в различных конкурсах и фестивалях.

Музыкальные конкурсы:

- Каспийский фестиваль джаза и блюза (2002);

- Бакинский джазовый фестиваль (2005, 2006);

- Фестиваль импровизационной музыки "МузЭнерго" (2007);

- Джазовый фестиваль в Монтре (2009);

- Кавказский джаз-фестиваль (2012);

- Фестиваль "Жара".