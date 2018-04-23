Айсель Мамедова с песней "X My Heart" представит Азербайджан на Евровидении-2018

Певица Айсель Мамедова исполнит песню от Азербайджана в этом году на Евровидении. Она выступит в первом полуфинале (8 мая) с песней на английском "X My Heart", что в переводе означает "Неизвестное мое сердце".
Имя: Айсель Мамедова
Возраст: 28 лет
Страна: Азербайджан
Название песни: "X My Heart"
Автор: греческий композитор и продюсер Димитрос Контопулос и шведка Сандра Бьорман
Певица родом из Баку. Поет она с самого детства, так как ее родители музыканты. Сначала Айсель окончила музыкальную школу, а затем и Азербайджанскую музыкальную академию. Чаще всего она исполняет композиции в джазовом стиле и соул. Неоднократно принимала участие в различных конкурсах и фестивалях.
Музыкальные конкурсы:
- Каспийский фестиваль джаза и блюза (2002);
- Бакинский джазовый фестиваль (2005, 2006);
- Фестиваль импровизационной музыки "МузЭнерго" (2007);
- Джазовый фестиваль в Монтре (2009);
- Кавказский джаз-фестиваль (2012);
- Фестиваль "Жара".
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