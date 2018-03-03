Российский актер Александр Домогаров уходит из Театра имени Моссовета. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Актер отметил, что его сняли со всех спектаклей, поэтому он написал 9 января 2018 года заявление об уходе. Заявление еще не подписано. Александр Домогаров подчеркнул при этом, что выполнит все договоренности с театром.

На данный момент запись на странице артиста в Facebook удалена. Одновременно с этим Александр Домогаров заявил, что не будет комментировать новость о своем уходе. "Господа журналисты! Я никогда ничего не комментирую по телефону! Можно было за 30 лет уже выучить! Вас интересует только "горячее" - не интересуют спектакли, сыгранные в Поволжье, что очень жаль. Больше ничего писать не буду, следите за реальными событиями, а не за словами", - эмоционально написал позднее Домогаров в соцсети.

Народный артист России Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета более 20 лет - с 1995 года. Актер считается звездой этого театра, фотографии с Домогаровым украшают вход, многие зрители идут именно на постановки с его участием.-0-