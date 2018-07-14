Актер Владимир Этуш попал в больницу

14 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Актер театра имени Вахтангова, народный артист СССР 96-летний Владимир Этуш после отдыха попал в больницу. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор театра Кирилл Крок.
"Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву, - сказал он. - В настоящее время актер госпитализирован и находится под наблюдением врачей".
"Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет, и все будет хорошо", - заключил директор вахтанговскотого театра.
Владимир Этуш снимался в фильмах "Кавказская пленница", "Приключения Буратино", "Старая, старая сказка" и многих других. Он был ректором Театрального института им. Бориса Щукина. Лауреат Государственной премии РФ (2002).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN