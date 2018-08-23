Актеров на роль взрослого Янки Купалы в фильме-биографии назовут в конце сентября

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Худсовет утвердит кандидатуры на роль взрослого Янки Купалы в байопике в конце сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор съемочной группы Ирина Федорова.

Кастинг актеров на роль взрослого поэта завершился. Режиссер-постановщик Владимир Янковский определился с теми, кто, на его взгляд, должен сыграть Купалу в 20-50 лет и в последние годы его жизни. Однако называть имена пока рано. Актеров еще должен утвердить художественный совет, который состоит в конце сентября, рассказала Ирина Федорова.

Сейчас группа подбирает места для съемок, которые продолжатся в октябре. К этому времени определились, что некоторые сцены снимут в Троицком предместье, Лошицком парке в Минске. Предстоит поработать также в агрогородке Озерцо в Минском районе. Ирина Федорова уточнила, что съемки с участием юных исполнителей роли поэта практически завершены.

Как сообщалось, снимать историческую драму о судьбе Янки Купалы начали в конце июля на натурной площадке Национальной киностудии "Беларусьфильм" в Смолевичском районе. Историческая драма повествует о судьбе народного поэта Беларуси. В образной и поэтической манере в картине раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями XX века. Кинопроекту присвоен статус национального фильма. Его планируется закончить к концу 2019 года.-0-