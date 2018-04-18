Актеры из Беларуси примут участие в летней школе Союза театральных деятелей РФ

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актеры из Беларуси примут участие в XII Международной летней школе Союза театральных деятелей Российской Федерации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе СТД РФ.

Театральная школа пройдет в Москве с 2 по 28 июня. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран: Дании, Германии, Великобритании, США, Беларуси, Армении, Австрии, Грузии, Турции, Словении и других. Из Беларуси в школу приглашены актер Нового драматического театра, Современного художественного театра (Минск) Вадим Гайдуковский, актриса Брестского академического театра драмы Александра Грибко, актер Могилевского областного драматического театра Андрей Корзан. Всего же в школе за годы ее существования приняли участие более 1 тыс. молодых актеров из 50 стран и свыше 100 российских городов.

Программа обучения театральной школы СТД представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс и включает мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой.

Педагогический состав школы - это ведущие специалисты из лучших вузов страны. Во время образовательного процесса осуществляется постановка нескольких разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического и уличного перфоманса. Мастер-классы для "студентов" проведут мэтры Александр Калягин, Адольф Шапиро, Игорь Золотовицкий, Вениамин Смехов, Алексей Бородин.

Публичные показы выпускных спектаклей школы состоятся на одной из самых популярных театральных площадок Москвы - в Театральном центре СТД "На Страстном" и под открытым небом на центральных улицах столицы. Кроме того, обучение в летней школе - это творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра, просмотр спектаклей московских театров, посещение музеев и знаковых культурных мест столицы. Выпускники школы получают диплом государственного образца о повышении квалификации.

Правом участия в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты, уже получившие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и владеющие русским языком. Все расходы, связанные с пребыванием участников школы на территории РФ (образовательная и культурная программы, проживание и питание), полностью берут на себя организаторы. Отбор слушателей школы осуществляется на конкурсной основе с учетом профессиональных данных.

Двенадцать лет Союз театральных деятелей проводит этот масштабный образовательный проект в сфере театрального искусства. Все это время у руля проекта стоит его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель - председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Московской области.-0-