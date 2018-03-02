Активное участие Италии в книжной выставке отражает крепкие культурные связи с Беларусью - посольство

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентации новых итальянских романов и сборников проходят на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итальянским посольством в Минске подготовлена обширная программа мероприятий. "Во время этой важной и престижной выставки-ярмарки можно ознакомиться с последними итальянскими книжными новинками, - рассказали в посольстве. - Италия активно участвует в выставке, что свидетельствует о крепких культурных связях с Беларусью, а также о большом взаимном интересе к языку и литературе. Мы проводим презентации наиболее интересных литературных новинок".

Вниманию посетителей выставки и белорусских читателей представлены книги четырех итальянских авторов, гостей стенда, которые стали участниками многочисленных встреч, организованных на выставке, а также в учебных заведениях. Кроме того, благодаря поддержке Дома итальянского языка и культуры "Данте", филологического факультета БГУ и итальянских издателей пройдут конференции на лингвистические темы.

Один из гостей итальянского стенда - финалист национальной премии Стрега 2017 за роман "Следует покориться ночи" Маттео Нуччи провел лекцию на итальянском языке на филологическом факультете БГУ на тему "Отношения между литературой и философией". Состоялась также презентация его романа.

В программе мероприятия еще одна лекция на итальянском языке в БГУ, которую проводит редактор газеты "Resto del Carlino" Рафаелла Кандоли и представление ее рассказа "Краюшка хлеба" (2017) в конференц-зале выставочного комплекса. В основе рассказа лежит история любви и счастливой семейной жизни белорусской девушки и итальянского парня, познакомившихся во время Второй мировой войны.

Преподаватель итальянского языка МГЛУ Винченцо Санторо 3 марта представит открытый урок-презентацию на основе учебника итальянского языка "Адриано, обычный день". Книга написана им в соавторстве с Маргаритой Санторо.

В этот же день поэт Гоффредо Муратджа на выставке презентует свой сборник стихотворений.-0-