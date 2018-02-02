Акция "Культурный маршрут "Моя Беларусь: современные писатели детям" стартует во время книжной выставки

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Культурный маршрут "Моя Беларусь: современные писатели детям" стартует во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Акция направлена на поддержку развития белорусской художественной литературы, возрождение традиций чтения, знакомство детей с классической и современной русской литературой.

Пресс-презентация акции состоялась 1 февраля. Были представлены издания современных белорусских авторов, которые примут в ней активное участие, озвучены условия проведения. Подробностями поделились главный редактор журнала "Вясёлка" Владимир Липский, директор издательства "Мастацкая літаратура" Алесь Бадак, представители Министерства информации, государственных издательств "Беларусь", "Народная асвета", "Пачатковая школа", "Адукацыя i выхаванне", РПУ "Издательский дом "Звязда".-0-