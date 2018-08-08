8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Свободный рояль" пройдет в Минске 11 августа с 18.00 до 19.00, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Минчане и гости столицы смогут исполнить любимые музыкальные произведения для широкой публики. В проекте нет ограничений по возрасту и музыкальным предпочтениям.

Акция проводится четвертый год и стала частью культурной жизни белорусской столицы, традиционно пользуется большой популярностью у юных минчан. После ее завершения начнется пятый концерт фестиваля "Классика у Ратуши с velcom". На сцене выступит музыкальная капелла "Сонорус".

Музыканты исполнят программу "От барокко до современности". Со сцены фестиваля прозвучат произведения Вивальди и Моцарта, романтические мелодии Форе, Респиги, Уильямса, зажигательные танцевальные ритмы Пьяцоллы и Маркеса. -0-