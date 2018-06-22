Александр Анисимов назначен дирижером Большого театра

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов с августа нынешнего года станет дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции в Несвиже по случаю открытия "Вечеров Большого театра в замке Радзивиллов" генеральный директор театра Владимир Гридюшко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Гридюшко, он сегодня подписал документ о назначении Александра Анисимова дирижером Большого театра. Кроме того, народный артист Беларуси станет советником гендиректора по вопросам перспектив музыкального развития театра.

Ежегодный фестиваль "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" проходит в нынешнем году 22-24 июня.

В 2010 году Большой театр Беларуси инициировал проведение "Вечеров Большого театра" в несвижском замке рода Радзивиллов - выездного музыкального марафона артистов оперной и балетной труппы театра, музыкантов оркестра. Традиционно мероприятия "Вечеров" проходят на нескольких концертных площадках - в Фарном костеле, Театральном зале замка, а также на главной сцене - во внутреннем дворе.-0-