Александр Анисимов назначен дирижером Большого театра

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов с августа нынешнего года станет дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции в Несвиже по случаю открытия "Вечеров Большого театра в замке Радзивиллов" генеральный директор театра Владимир Гридюшко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По словам Владимира Гридюшко, он сегодня подписал документ о назначении Александра Анисимова дирижером Большого театра. Кроме того, народный артист Беларуси станет советником гендиректора по вопросам перспектив музыкального развития театра.
Ежегодный фестиваль "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" проходит в нынешнем году 22-24 июня.
В 2010 году Большой театр Беларуси инициировал проведение "Вечеров Большого театра" в несвижском замке рода Радзивиллов - выездного музыкального марафона артистов оперной и балетной труппы театра, музыкантов оркестра. Традиционно мероприятия "Вечеров" проходят на нескольких концертных площадках - в Фарном костеле, Театральном зале замка, а также на главной сцене - во внутреннем дворе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN