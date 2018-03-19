Александр Ефремов: команда фильма "Иди и смотри" не представляла, что снимает шедевр

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показ отреставрированной военной драмы режиссера Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича "Иди и смотри" ("Беларусьфильм", "Мосфильм", 1985 год) состоялся сегодня в Доме кино в Минске к 75-летию трагедии Хатыни, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом показа известный белорусский режиссер Александр Ефремов, который снимал 10-минутный фильм о съемках "Иди и смотри", поделился воспоминаниями о команде мастеров, работавшей над фильмом. "Ни режиссер Элем Климов, которого уже нет в живых, ни оператор Алексей Родионов, ни автор сценария Алесь Адамович, ни художник Виктор Петров тогда не представляли, что снимают шедевр. Они просто снимали, потому что не могли не снимать", - сказал он.

Иди и смотри. Мероприятия к 75-летию Хатынской трагедии 22 марта исполняется 75 лет со дня трагедии, которая произошла в белорусской Хатыни. Мирная белорусская деревня, насчитывавшая 26 дворов, была полностью уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте до 16 лет, самому младшему было всего 7 недель.

Гостями вечера стали главный звукорежиссер картины Виктор Морс, второй режиссер Владимир Поночевный, представитель дирекции фильма Наталья Пальченок, сыгравший эпизодическую роль Евгений Крыжановский. Каждый из них с теплотой вспоминал о работе над картиной, смотреть которую необходимо всем.

В фильме о съемках "Иди и смотри" режиссер Элем Климов объяснял, что снимать о войне необходимо, потому что нужно сохранять память о страшных событиях. Действие картины разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. В центре сюжета - белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной операции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

Премьера фильма "Иди и смотри" состоялась летом 1985 года на Московском международном кинофестивале, где он был удостоен "Золотого приза" и отмечен премией ФИПРЕССИ. За более чем 30 лет с момента создания фильм становился лауреатом многих престижных кинофестивалей. В 1985 году был выдвинут от СССР в число претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

По опросу читателей журнала "Советский экран", "Иди и смотри" признан лучшим фильмом 1986 года, а впоследствии утвердился во многих кинорейтингах, в том числе и зарубежных. Фильм удерживает рейтинг в 95% "свежести" по шкале Rotten Tomatoes. По версии журнала Time Out, картина занимает шестую строчку в списке "50 лучших военных фильмов всех времен", одновременно являясь лучшим фильмом о Второй мировой войне. В 2008 году британский журнал Empire включил ленту в список "500 величайших фильмов всех времен". По результатам опроса, проведенного в 2012 году британским журналом Sight & Sound среди режиссеров, картина заняла 30-е место в списке лучших фильмов всех времен.

Картина была отреставрирована специалистами киноконцерна "Мосфильм" и в 2017 году получила главный приз на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации "Венецианская классика" за лучший отреставрированный фильм.

Работа по реставрации и переводу картин в цифровой формат ведется прежде всего для того, чтобы сохранить фильмы для будущих поколений. Благодаря этому зритель может увидеть картины в их первозданном виде. Процесс реставрации очень сложный, дорогостоящий и кропотливый, требующий профессионализма, многоэтапных и высокотехнологичных решений. Так, цифровая реставрация картины "Иди и смотри" длилась около четырех месяцев.-0-