Александр Рыбак подал заявку на "Евровидение-2018"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак подал заявку на международный песенный конкурс нынешнего года, сообщил БЕЛТА директор ООО "Гранд Мьюзик" Андрей Гузель, представляющий интересы артиста в Беларуси.

Белорус по происхождению планирует отправиться в мае в Лиссабон с песней "That's How You Write Song" собственного сочинения от Норвегии. Представители певца характеризуют ее как удивительную и веселую поп-песню со ссылками на диско и фанк 70-х. Сам артист говорит о песне, что будет счастлив вдохновить людей верить в свой талант и осмелиться записать все идеи и мысли на бумаге. Клип в поддержку песни максимально близко отражает ее содержание.

Александр Рыбак победил с песней "Fairytale" на "Евровидении" девять лет назад с рекордным для этого конкурса результатом (ему поставили высшие баллы наибольшее количество стран). Песня также является самой популярной на YouTube из числа тех, что когда-либо побеждали в этом конкурсе.

В течение 9 прошедших после конкурса "Евровидение" лет Александр Рыбак не почивал на лаврах. Он выиграл шоу талантов Kjempesjansen, премию Hedda, премию "Грэмми", сотрудничал с DreamWorks Animations, выступал перед несколькими президентами и гастролировал почти в 50 странах. А недавно Александр Рыбак провел 48 рождественских тематических концертов в Норвегии.

О выборе норвежцев станет известно 10 марта, когда музыкант в числе 10 участников отбора представит свою песню телезрителям.-0-