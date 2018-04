Александр Рыбак с песней "That's How You Write А Song" представит Норвегию на "Евровидении-2018"

Имя: Александр Рыбак

Возраст: 31 год

Страна: Норвегия

Название песни: "That's How You Write А Song"

Александр Рыбак исполнит песню от Норвегии на "Евровидении-2018". Он выступит во втором полуфинале (10 мая) с песней "That's How You Write А Song", что переводится как "Вот как пишутся песни".

Текст песни Александра Рыбака "That's How You Write А Song"

If you got a minute,

Get down your idea!

It might do wonders

Maybe disappear

Who knows?

Just get it down

And nothing can go wrong

Go find your rhythm

That's how you write a song

Enjoy the small things

With time they will get big

Gotta find your mission

A mission to pursue

You know, you got a talent

Whatever it may be

So work your magic

And sing along with me

Step one: Believe in it

And sing it all day long

Step two: Just roll with it

That's how you write a song

Come on!

Sing, shoo-bee-doo-bee dab dab

Sha-ba-da-da hey

Sing it all day long (All day long)

And that's how you write a song

I sing, Scoo-bee-doo-bee-doo-bee bap bap

Boogie boogie woogie

Sing it all day long (All day long)

See, that's how you write a song

Step one: Believe in it

And sing it all day long

Step two: Just roll with it

That's how you write a song (5x)

See, that's how you write a song

And that's how you write a song

Александр Рыбак родился в белорусской столице в творческой семье музыкантов. Когда мальчику было пять лет, родители решили переехать в Норвегию. В 2006 году победил в норвежском аналоге шоу "Фабрика звезд". В 2009 году стал победителем Евровидения в Москве с песней собственного сочинения "Fairytale". Мгновенно стал популярным во всем мире. Его песня получила большое количество наград. Принимает участие во многих телепередачах и шоу.

