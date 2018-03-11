11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Рыбак снова представит Норвегию на "Евровидении". Об этом информирует официальный сайт международного конкурса песни, сообщает БЕЛТА.
Исполнитель стал победителем финала открытого телевизионного отбора, который проводился 10 марта, с песней "That's how you write a song". Он представит Норвегию на конкурсе в Лиссабоне в мае нынешнего года.
Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак - триумфатор "Евровидения-2009".-0-
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