11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Рыбак снова представит Норвегию на "Евровидении". Об этом информирует официальный сайт международного конкурса песни, сообщает БЕЛТА.

Исполнитель стал победителем финала открытого телевизионного отбора, который проводился 10 марта, с песней "That's how you write a song". Он представит Норвегию на конкурсе в Лиссабоне в мае нынешнего года.

Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак - триумфатор "Евровидения-2009".-0-