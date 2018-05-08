ALEKSEEV: чувствую поддержку белорусов и за это очень благодарен

8 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" ALEKSEEV, который сегодня вечером выступит в первом полуфинале, чувствует поддержку белорусов и за это очень благодарен. Об этом он рассказал корреспонденту БЕЛТА.

"Для меня большая честь представлять Беларусь, я знаю, что много белорусов меня поддерживают, и хочу сказать огромное спасибо всем, я это чувствую. Это дает мне огромную энергию, спасибо, что вы ею делитесь, я постараюсь передать этот импульс энергии европейскому зрителю со сцены", - сказал артист.

Во время евронедели ALEKSEEV плодотворно готовился к выступлению: каждый день занимался вокалом и репетировал номер. "Я вдохновлен городом, людьми, я во всеоружии и готов выйти на сцену", - добавил он.

Как концертирующему музыканту ALEKSEEVу привычен напряженный график работы, и евровизийный формат его не пугает. Он рад возможности поработать с профессионалами высочайшего уровня, это наилучший опыт, какой только можно получить, добавил артист.

ALEKSEEV выйдет на конкурсную сцену под номером 8. Исполнитель представит яркий номер на песню "Forever" ("Навсегда"), который фаны "Евровидения" назвали самым впечатляющим, выделяющимся своим драматизмом.

"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2018". Прямая трансляция начнется в 22.00. За путевки в финал будут бороться 19 артистов из Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии, Кипра.

В 63-м конкурсе "Евровидение" участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые. Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих") на португальском языке на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса - 758. -0-