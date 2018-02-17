ALEKSEEV представит Беларусь на конкурсе "Евровидение-2018"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ALEKSEEV представит Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2018". Таков итог финала национального отбора на этот творческий форум, трансляция которого велась в прямом телеэфире, передает корреспондент БЕЛТА.

Популярный поп-певец завоевал симпатии публики и жюри, исполнив песню "Forever" и представив эффектный номер. Исполнитель стал абсолютным лидером зрительского голосования - 5 тыс.184 голоса, или 12 баллов. Жюри также оценило выступление артиста в 12 баллов.

ALEKSEEV: рад, что белорусский зритель в меня поверил Артист признался, что очень надеялся на победу и поэтому рад, что зрители в него поверили и поддержали. Для певца огромная честь представить Беларусь на сцене престижного конкурса, и он сделает все от него зависящее, чтобы доверие оправдать.

На второе место зрители поставили группу Shuma (количество голосов трансформировалось в 10 баллов), а судейская коллегия оценила музыкантов лишь в 4 балла. Второго места, по мнению жюри, достойна группа "Радиоволна". На третье место зрители поставили Кирилла Гуда, а жюри - Гюнешь.

Группа Shuma

Группа "Радиоволна"

Кирилл Гуд

Гюнешь

ALEKSEEV (Никита Алексеев) популярен на постсоветском пространстве. Артист в 2016 году победил в номинации "Прорыв года" на премии "Муз-ТВ", стал лауреатом премии "Золотой граммофон", в Беларуси его назвали певцом года по итогам первой музыкальной премии популярной музыки "Наша Лига".

Раинчик: ALEKSEEV из числа запоминающихся исполнителей По словам Василия Раинчика, это яркий артист, в нем есть шарм, изюминка. Исполнитель располагает зрителя, обладает обаянием, хорошими вокальными и внешними данными. Это тот случай, когда в человеке гармонично сочетаются необходимые для музыканта качества.

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по формуле 50x50. Судейскую коллегию возглавила радиоведущая, директор радиостанции "Радиус FM" Елена Трещинская.

РЕПОРТАЖ: Особые приметы участника "Евровидения-2018": красивый голос, сильная песня и харизма Соответствовать условиям поиска намерены десять исполнителей, но хрустальное евровизийное сердце как путевка на международный конкурс достанется лишь одному из них.

По традиции победителю вручена специальная награда - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман".

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в мае в Лиссабоне.-0-

Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале "Евровидения-2018" Второй полуфинал состоится 10 мая, борьбу за выход в финал в нем поведут артисты из 18 стран.

Фото Геннадия Жинкова