ALEKSEEV примет участие в "Славянском базаре в Витебске"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV примет участие в фестивале "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА главный режиссер гала-концерта открытия фестиваля, заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" Марина Романовская.

По ее словам, в концерте открытия артист приглашен участвовать с номером, с который музыкант выступал на сцене "Евровидения-2018", только песня прозвучит на русском языке.

"Мне кажется, это очень колоритный, очень перспективный артист, с большим вкусом", - сказала Марина Романовская.

Директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Александр Сидоренко поддержал коллегу и добавил, что у ALEKSEEVа большой потенциал, это было видно уже в прошлом году, когда исполнитель участвовал в фестивале в Витебске. "Мне приятно, что у нас выступают многие молодые исполнители, которых мало кто знает, а впоследствии они становятся известными. Например, группа NaviBand, которая через пару лет после выступления на "Славянском базаре" представляла страну на "Евровидении". Есть артисты, у которых сразу заметен потенциал, мне кажется ALEKSEEV - один из таких", - сказал он.

Артист, представлявший Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2018", будет участвовать в двух программах - в концерте открытия и программе "Ритмы лета".

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-

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