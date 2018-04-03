ALEKSEEV выступит на "Евровидении" в первом полуфинале под номером восемь

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV с композицией "Forever" выступит в первом полуфинале под номером восемь. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании, организаторами конкурса объявлен окончательный порядок выступлений исполнителей в полуфиналах.

В этом году порядковые номера участников полуфиналов "Евровидения", как и в прошлые годы, определяли продюсеры песенного форума. По мнению организаторов, такой подход позволяет сделать шоу более смотрибельным и эффектным с точки зрения режиссуры.

В первом полуфинале, 8 мая, порядок выступлений следующий: 1. Азербайджан, 2. Исландия, 3. Албания, 4. Бельгия, 5. Чехия, 6. Литва, 7. Израиль, 8. Беларусь, 9. Эстония, 10. Болгария, 11. Македония, 12. Хорватия, 13. Австрия, 14. Греция, 15. Финляндия, 16. Армения, 17. Швейцария, 18. Ирландия, 19. Кипр.

Во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, выступят: 1. Норвегия, 2. Румыния, 3. Сербия, 4. Сан-Марино, 5. Дания, 6. Россия, 7. Молдова, 8. Нидерланды, 9. Австралия, 10. Грузия, 11. Польша, 12. Мальта, 13. Венгрия, 14. Латвия, 15. Швеция, 16. Черногория, 17. Словения, 18. Украина.

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне (Португалия) с 8 по 12 мая.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы медиахолдинга - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-