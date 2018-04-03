ALEKSEEV выступит на "Евровидении" в первом полуфинале под номером восемь

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 апреля 2018, Вт
+8°C
Переменная облачность EUR 2.4137
USD 1.9593
RUB 3.4037
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко наряду с экономической подчеркивает и политическую значимость сельского хозяйства
Президент
Лукашенко поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего"
Президент
Лукашенко потребовал незамедлительно провести проверки по всем выявленным в АПК нарушениям
Президент
Итоги работы Белагропромбанка за 2017 год: интервью председателя правления Анатолия Лысюка
Экономика
Время удачи – 18.20! Сегодня в прямом эфире ОНТ певец Егиазар разыграет 42-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три "Ниссан Джук"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Процедура ввоза выпущенных до 2017 года автомобилей из ЕАЭС в Россию упрощена
17:41 Экономика
Инспекторы ГАИ на мотоциклах начали патрулировать дороги Минской области
17:36 Регионы
ФОТО: Выставка "Картины из жизни Христа" открылась в Витебске
17:35 Заголовки новостей
Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции
17:18 В мире
Бывший начальник Гродненской газонаполнительной станции осужден за взятки
17:17 Происшествия
Определены сроки школьных каникул в 2018-2019 учебном году
17:12 Общество
ФОТО: Центр ткачества открылся в Чечерском районе
16:55 Заголовки новостей
Минтранс в первой половине мая завершит наведение порядка на республиканских автодорогах
16:54 Общество
Услугу по подзарядке гаджетов планируется до конца года внедрить во всех поездах БЖД
16:44 Общество
Школьники из пяти стран приняли участие в заключительном этапе республиканской олимпиады
16:40 Общество
Лукашенко ориентирует глав районов действовать решительно, но без ломки и революций
16:37 Президент
ФОТО: Мастер-класс хореографа Александра Натарова прошел в Витебске
16:29 Заголовки новостей
Мининформ ограничил доступ к двум сайтам за рекламу незарегистрированных лекарств
16:24 Общество
Лагерь труда и отдыха "Свитанок" продан с аукциона единственному участнику
16:23 Общество
Международная логистическая компания из Китая заинтересована сотрудничать с Витебской областью
16:20 Регионы
Беларусь в 2018 году примет на оздоровление до 500 сирийских детей
16:18 Общество
Обвиняемому в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" запросили 5 лет лишения свободы
16:07 Происшествия
ФОТО: Техника сельхозпредприятия "Авангард" готова к весенней посевной
15:57 Заголовки новостей
В Сморгонском районе неизвестный похитил награды ветерана ВОВ
15:52 Происшествия
БЖД с 1 мая предоставляет пенсионерам скидку 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса
15:45 Общество
Все новости
Сюжеты
Семинар о повышении эффективности АПК Семинар о повышении эффективности АПК
Детский отдых Детский отдых
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Посевная кампания Посевная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ALEKSEEV выступит на "Евровидении" в первом полуфинале под номером восемь

Культура 03.04.2018 | 15:17
ALEKSEEV
ALEKSEEV

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV с композицией "Forever" выступит в первом полуфинале под номером восемь. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании, организаторами конкурса объявлен окончательный порядок выступлений исполнителей в полуфиналах.

В этом году порядковые номера участников полуфиналов "Евровидения", как и в прошлые годы, определяли продюсеры песенного форума. По мнению организаторов, такой подход позволяет сделать шоу более смотрибельным и эффектным с точки зрения режиссуры.

В первом полуфинале, 8 мая, порядок выступлений следующий: 1. Азербайджан, 2. Исландия, 3. Албания, 4. Бельгия, 5. Чехия, 6. Литва, 7. Израиль, 8. Беларусь, 9. Эстония, 10. Болгария, 11. Македония, 12. Хорватия, 13. Австрия, 14. Греция, 15. Финляндия, 16. Армения, 17. Швейцария, 18. Ирландия, 19. Кипр.

Во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, выступят: 1. Норвегия, 2. Румыния, 3. Сербия, 4. Сан-Марино, 5. Дания, 6. Россия, 7. Молдова, 8. Нидерланды, 9. Австралия, 10. Грузия, 11. Польша, 12. Мальта, 13. Венгрия, 14. Латвия, 15. Швеция, 16. Черногория, 17. Словения, 18. Украина.

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне (Португалия) с 8 по 12 мая.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы медиахолдинга - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-

﻿
Теги
Беларусь, Евровидение, конкурс, музыка
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4137 BYN 2.408 BYN 2.413 BYN
USD
1.9593 BYN 1.957 BYN 1.96 BYN
RUB
3.4037 BYN 3.392 BYN 3.404 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Госинспекция природоохраны будет активнее использовать дроны в борьбе с браконьерами
Все видео

Фотоновости

Лукашенко проводит семинар-совещание о развитии села и повышении эффективности АПК
Все фото

Инфографика

Посевная кампания - 2018 В хозяйствах республики начинается сев ранних яровых культур.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект
Лукашенко ориентирует глав районов действовать решительно, но без ломки и революций
"Обнаглели до крайней степени" - Лукашенко требует искоренить посредничество при закупках внутри страны
Политика
Во время встречи Кочанова встретилась с министром по делам дворца Президента Сирии
Макей обсудил с послом Таджикистана развитие отношений в политической и торгово-экономической сферах
Беларусь рассчитывает на выработку рекомендаций по углублению союзной интеграции
Экономика
Анатолий Калинин В Беларуси разрабатываются проекты восьми домов с отоплением электричеством
Процедура ввоза выпущенных до 2017 года автомобилей из ЕАЭС в Россию упрощена
Развитие контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа обсудят в Минске
Происшествия
Обвиняемому в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" запросили 5 лет лишения свободы
Бывший начальник Гродненской газонаполнительной станции осужден за взятки
В Сморгонском районе неизвестный похитил награды ветерана ВОВ
Общество
Фото из архива Последний звонок для белорусских школьников прозвенит 30 мая
Определены сроки школьных каникул в 2018-2019 учебном году
Минтранс в первой половине мая завершит наведение порядка на республиканских автодорогах
Регионы
Фото из архива В Витебской области с 10 апреля вводится запрет на лов всех видов рыб
Инспекторы ГАИ на мотоциклах начали патрулировать дороги Минской области
Международная логистическая компания из Китая заинтересована сотрудничать с Витебской областью
Спорт
Уле-Эйнар Бьорндален. Фото из архива Бьорндален объявил о завершении карьеры
МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года
Пятый турнир юных гандболистов на призы Андрея Барбашинского соберет команды из 5 стран
Технологии
Минсвязи проводит конкурс на создание национального портала открытых данных госорганов
Китайские ученые изобрели меняющий цвет от лекарства сердечный чип
YouTube устранил неполадки в работе видеохостинга
В мире
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото EPA Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции
На острове Реюньон объявлена тревога в связи с извержением крупного вулкана Питон-де-ла-Фурнез
В Белом доме прошел пасхальный праздник с участием президента и первой леди США
Калейдоскоп
Гороскоп на апрель 2018 года
Новозеландская компания провела эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Ченнинг Татум и Дженна Деван объявили о разрыве
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Горький и Богданович были друзьями
А музыка звучит как волшебный сон
Хлеб на столе. И в поле
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия