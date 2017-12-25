Алхимик сцены. Народному художнику Беларуси Борису Герловану исполняется 80 лет

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному художнику Беларуси, заслуженному деятелю искусств профессору Борису Федосеевичу Герловану сегодня исполняется 80 лет.

Лукашенко поздравил с 80-летием народного художника Беларуси Бориса Герлована "Вы внесли весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций отечественной культуры. Благодаря Вашему таланту люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость театрального искусства", - говорится в поздравлении.

Более полувека обогащает сценическое искусство Беларуси выдающийся мастер сцены, блестящий театральный художник Борис Федосеевич Герлован, лауреат Государственных премий СССР и Беларуси, премии имени Евстигнея Мировича, специальной премии Президента Республики Беларусь за вклад в воспитание творческой молодежи, обладатель "Хрустальной Павлинки". Спектакли в сценографии Бориса Герлована стали легендой Национального академического театра имени Янки Купалы. Его называют сказочным алхимиком сцены.

Родился Борис Герлован в Украине в 1937 году. Еще в школе у него проявилась склонность к рисованию, и в 1952 году он отправился учиться в художественное училище в Молдову, откуда родом был его отец. Затем Герлован поступил в Белорусский театрально-художественный институт на отделение станковой живописи. Одновременно начал работать декоратором в Театре юного зрителя, а в 1962 году главный художник Белорусского театра имени Янки Купалы Армен Григорьянц пригласил его декоратором в Купаловский театр, с которым Борис Федосеевич и связал всю свою дальнейшую творческую жизнь. В институте он перевелся с отделения живописи на художественно-декоративное, в мастерскую Евгения Чемодурова и Павла Масленикова, а в театре под руководством Григорьянца от спектакля к спектаклю совершенствовал свое мастерство.

"Я пришел в театр в 60-е годы, и мне все еще помнится бытовой театр, натуралистический. Если уж ставили на сцене хату, то она должна была быть "настоящей" - со мхом из-под бревен. Работа над поиском образа, метафоры не поддерживались: все должно было быть как в жизни. Это всегда меня очень удивляло, но само время помогало двигаться вперед и диктовало свои законы. 70-е годы дали театру новую драматургию и режиссуру, которые, в свою очередь, требовали и нового художественного оформления спектакля. Всплеск образности, быстрой смены картин стал открытием для зрителя. Появилась условность, большее значение приобрели символы, так называемый фактурный образ, который рождал множество ассоциаций. Это было своеобразным возрождением современного театра. Сегодняшнее время мне интересно тем, что, как мне видится, это время экспериментов, поисков новой образности. Оно дает большие возможности для театрального художника", - рассказывал в одном из интервью газете "Літаратура і мастацтва" художник.

Борис Герлован работал с многими талантливыми режиссерами, в том числе с Борисом Эриным, Георгием Щербаковым, Владимиром Маланкиным, но большую и лучшую часть своих постановок осуществил с Валерием Раевским.

В 1976 году Борис Федосеевич стал главным художником Национального академического театра имени Янки Купалы. Более 100 спектаклей поставил он на сцене этого театра, оформлял спектакли и в других городах Беларуси, а также за ее пределами - в России, Польше, Словении и Ирландии. Среди его лучших и наиболее ярких работ - спектакли "Мещанин во дворянстве" Мольера, "Последний шанс" Василя Быкова, "Мудромер" Николая Матуковского и многие другие.

Своеобразную декоративную белорусскую сюиту составили оформленные им спектакли "Разоренное гнездо" Янки Купалы, "Плач перепелки" Ивана Чигринова, "Порог" Алексея Дударева. С именем Бориса Герлована связаны лучшие достижения Купаловского театра последних десятилетий: "Ромул Великий" Фридриха Дюрренматта, "Чичиков" по поэме Николая Гоголя, "Потерянный рай" Андрея Курейчика. Безусловным успехом Бориса Герлована стали спектакли "Князь Витовт" и "Черная панна Несвижа" Алексея Дударева - праздничное путешествие в наше легендарное прошлое.

"Мне всегда очень интересен поиск, то состояние, когда я еще не могу определить, что мне нужно, а что нет, когда я могу летать, фантазировать и не думать о том, что мне не хватает денег на мои воздушные замки и необыкновенные корабли. Такое состояние, вероятно, можно сравнить с состоянием предчувствия любви", - говорил о творческом процессе Борис Герлован.

Бережно относясь к традициям национальной сцены, Борис Федосеевич Герлован творчески обрабатывает их, обращается к эксперименту, постоянно ищет новую сценическую образность. Если в спектакле "Люди на болоте" Ивана Мележа сценограф возобновил точную атмосферу жизни крестьян белорусского Полесья, то в спектакле "Буря" Уильяма Шекспира создал удивительный, феерический, неповторимый мир.

Благодаря своему таланту Борис Герлован является полноправным соавтором драматургического произведения. Его творчество отличает яркая образность художественного мышления, метафоричность, использование необычных фактур и материалов, объемных декораций, трансформирующихся по ходу действия, гармоничное сочетание цвета, фактур и световой партитуры. Единство этих составляющих и придает сценографии Герлована яркую зрелищность и эмоциональную выразительность.

Звание заслуженный деятель искусств Беларуси Борису Герловану было присвоено в 1977 году. Народным художником Беларуси он стал в 1990 году. С 1991 года преподает в Белорусской государственной академии искусств, в 1998 году ему присвоено звание профессора.

За большой личный вклад в развитие театрального искусства Борис Герлован награжден медалью (1998 год) и орденом (2008 год) Франциска Скорины.-0-