Анастасия Гурская из Смиловичей победила в конкурсе-пленэре "Санкт-Петербург вчера, сегодня, завтра"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащаяся Смиловичского детского арт-центра "Улей" Анастасия Гурская стала победителем конкурса-пленэра "Санкт-Петербург вчера, сегодня, завтра", сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Церемония награждения состоялась в музее прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица. Другие представители белорусской делегации - Алина Волчек, Сабина Кукалева, Василина Стыдель, Анна Лобацевич, София Канапацкая, Юлия Хасеневич, Анна Поворотная, Анастасия Орлова и Евгений Карнеенко - получили сертификаты о прохождении международной стажировки и дипломы участников.

В пленэре также приняли участие 75 детей из Москвы, Симферополя, Ижевска, Волгограда, Владимира, Нижнего Новгорода, Челябинска и Карелии. Конкурсанты создавали произведения на темы "Нарядное убранство северной столицы" и "Облака над Санкт-Петербургом". На воплощение творческой идеи жюри конкурса отвело 1 час и 50 минут. Для полного раскрытия своих замыслов им была предоставлена свобода выбора места для рисования, материала и техники.

Юные художники Минщины также познакомились с экспозицией научно-исследовательского музея Российской академии художеств, посетили Эрмитаж и Русский музей. Много нового о достопримечательностях города на Неве ребята узнали благодаря образовательному квесту. Яркие впечатления у белорусских школьников оставил Петергоф.

Выставка творческих работ участников "Улья" по итогам поездки в Санкт-Петербург будет представлена в Смиловичах ко Дню защиты детей. А в сентябре 27 работ юных талантов Минщины будут представлены на выставке в юго-восточном пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн.

Детский арт-центр "Улей" работает с 2016 года на базе Центра творчества детей и молодежи в Смиловичах. Создан по инициативе Белгазпромбанка при участии Национального художественного музея Беларуси.-0-