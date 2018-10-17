17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018 год. Об этом сообщает ТАСС. Имя лауреата объявлено на торжественной церемонии в лондонской ратуше.

Бернс удостоена премии, присуждаемой в области англоязычной литературы, за роман Milkman ("Молочник"). Писательницу наградили также призом в размере почти $66 тыс.

Первую Букеровскую премию вручили в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Великобритании. Жюри возглавлял британский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа. Список финалистов состоял из шести произведений, три из которых принадлежат перу британских писателей, два - американских и один роман - писательницы из Канады.

Пять обладателей награды прошлых лет - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро - позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.-0-