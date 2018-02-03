Ани Лорак поделилась подробностями шоу DIVA

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подробностями шоу DIVA, премьера которого состоится в Минске 16 февраля, поделилась сегодня с журналистами народная артистка Украины Ани Лорак, передает корреспондент БЕЛТА.

На "Беларусьфильме" построена масштабная арена, где певица репетирует премьерное шоу, которое первыми увидят в белорусской столице. Ани Лорак отметила высокий профессиональный уровень работников киностудии "Беларусьфильм". "Люди работают с самоотдачей, верят в дело, переживают. Это не купишь ни за какие деньги. Мне очень приятно работать с такими замечательными людьми, поэтому отдельное спасибо "Беларусьфильму" и всем, кто здесь трудится", - отметила она.

Декорированная сцена для выступлениz

Певица любит бывать в Минске и белорусских зрителей. По ее словам, в Беларуси проходят самые теплые концерты. "Помню свой первый приезд на "Славянский базар". Это было в 1996 году в составе украинской делегации. Еще с первых встреч было понятно, что мы близкие друг другу - Украина и Беларусь", - поделилась она.

Говоря об особенностях шоу DIVA, Ани Лорак рассказала, что специально для концерта были отобраны самые лучшие композиции, в трек-лист включены и уже известные песни в новой аранжировке, и новые хиты. "Мы завладеем вниманием нашего зрителя и постараемся оправдать его доверие", - пообещала артистка.

Технический директор шоу Илья Пиотровский

Как подчеркнул технический директор шоу Илья Пиотровский, основная цель режиссерской группы - сделать каждый номер шоу абсолютно уникальным. По его словам, зрители смогут наблюдать постоянные трансформации: конструкции будут подниматься, раздвигаться, перемещаться во всех плоскостях. Таких эффектов стало возможно добиться с помощью робота, специально привезенного из Японии. Заводской манипулятор, который обычно используется при сборке тяжелых механизмов, использовали и как элемент проекционной части шоу, и как платформу для перемещения.

Мировая премьера шоу Ани Лорак DIVA состоится 16 февраля на сцене "Минск-Арены". Около сотни артистов примут участие в масштабном перфомансе. В концерте будут все природные стихии - от дождя и ветра до звездопада. Разные временные эпохи, стили и масштабные декорации сойдутся на одной площадке, а современные технологии унесут зрителя из обыденной реальности в совершено другое пространство. Над проектом работают профессионалы мирового уровня. Международная команда из Украины (режиссерско-постановочная группа), Беларуси (техническое оснащение), Чехии, Польши (декорации) и Нидерландов (режиссерская группа по телевизионной съемке) "поселились" в отреставрированных павильонах киностудии "Беларусьфильма", где сегодня проходит активная подготовка, репетиции и регулирование технических моментов.-0-