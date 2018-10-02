"Анимаевка-2018" представит могилевчанам фильмы из 47 стран

2 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. XXI Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2018" пройдет в Могилеве и Могилевской области 25-28 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат".

В нынешнем фестивале покажут 404 фильма из 47 стран мира. Программой также запланированы кинопоказы конкурсных и внеконкурсных программ, творческие встречи с известными режиссерами-аниматорами, мастер-классы, конкурсы, тематические выставки и театрализованные представления.

По решению экспертной комиссии, 115 анимационных фильмов из 31 страны примут участие в конкурсной программе и смогут побороться за главный приз. Беларусь будет представлена восемнадцатью работами. Фильмы просмотрит представительное международное жюри и выберет не только обладателя Гран-при, но и победителей в 18 номинациях: 10 взрослых и 8 детских. Создателям лучших мультфильмов традиционно вручат дипломы и призы "Большой хрустальный карандаш", а остальные участники творческого состязания увезут с собой памятные сертификаты.

Идея проведения Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка" принадлежит режиссеру киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Первый форум прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре этого же года по инициативе руководства "Могилевоблкиновидеопрокат" праздник анимации организовали в Могилеве. С тех пор областной центр ежегодно принимает гостей и участников фестиваля. С каждым годом география стран-участниц расширяется. Если на "Анимаевке-1998" было представлено 12 работ белорусских режиссеров, то на юбилейном ХХ фестивале - 240 картин из 46 стран.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет.-0-