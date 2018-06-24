"Анна Каренина" вошла в тройку лучших романов по версии The Daily Telegraph

Роман "Анна Каренина" Льва Толстого занял третье место в списке лучших романов в истории человечества. Список опубликован на сайте газеты The Daily Telegraph.

В список, составленный на основании мнений литературных криков, вошли сто лучших произведений всех времен.

На первой строчке списка в The Daily Telegraph - роман "Миддлмарч" английской писательницы Джордж Элиот. На втором месте "Моби Дик" американца Германа Мелвилла. Четвертую и пятую строчки заняли романы "Женский портрет" Генри Джеймса и "Сердце тьмы" Джозефа Конрада.

Издание пишет, что классик американской литературы Уильям Фолкнер считал "Анну Каренину" лучшим литературным произведением в истории.