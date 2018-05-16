16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный ансамбль "Песняры" выпустил новый альбом "Продолжение".

Выпуск альбома посвящен 15-летнему юбилею нынешнего состава коллектива. Концертная презентация диска в Минске состоится 29 сентября в КЗ "Минск".

Ансамблю "Песняры" скоро 50 лет. Почти 33 года им руководил народный артист Владимир Мулявин и уже 15 лет коллектив работает без него. Альбом "Продолжение" - уже седьмая студийная работа нынешнего состава.

Большинство песен альбома "Продолжение" написаны артистами ансамбля. Новая работа ансамбля записана и сведена на студии "Песняры" в Минске.

"За 15 лет мы дали около 1500 концертов в Беларуси и за ее пределами. Это все страны СНГ, а также Литва, Латвия, Эстония, Польша, Франция, Китай, Вьетнам, Ливан и другие. Причем уже достаточно давно материал эпохи Владимира Мулявина и новые песни даже за границей звучат в равных долях. Примерно половина песен - всегда на белорусском языке. Дело Владимира Мулявина продолжается - отсюда и название диска", - рассказал художественный руководитель ансамбля "Песняры" Роман Козырев.-0-