Ансамбль "Ровесник" за 60 лет приобщил к искусству танца более 10 тыс. детей

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ансамбль "Ровесник" за 60 лет существования приобщил к искусству танца более 10 тыс. детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов по случаю предстоящего юбилея этого коллектива, который будет отмечаться 28 февраля.

Воспитанники ансамбля за эти годы объездили с гастролями едва ли не весь земной шар. Андорра, Австралия, Болгария, Великобритания, Германия, Италия, Китай, Марокко, Норвегия, Польша, Россия, Турция, Франция, Эстония, Республика Корея - лишь малая часть тех стран, в которых тепло принимали талантливых белорусских детей.

"Долгие годы ансамбль танца остается одним из самых известных в своем жанре детских коллективов страны и продолжает активную творческую и концертную деятельность, имеет много планов для дальнейшего развития", - отметил гендиректор Республиканского Дворца культуры профсоюзов Артем Игнатенко. Например, этим летом "Ровесник" планирует выступить на двух престижных фолк-фестивалях в США. Представлять страну будут 32 участника в возрасте от 11 до 18 лет. В марте 2017 года ансамбль участвовал в 52-м фестивале международного взаимопонимания (Австралия) в качестве главного гостя. Впервые в истории этот фестиваль был посвящен Беларуси. В прошлом году ведущая солистка ансамбля Лада Белькевич приняла участие во Всемирном чемпионате исполнительских видов искусства (США) и завоевала звание чемпионки мира в танцах среди 1 тыс. участников из более 50 стран.

"Ровесник" имеет свое неповторимое лицо. В настоящее время в его репертуаре насчитывается более 60 хореографических постановок и композиций - игровые, сюжетные, аутентичные белорусские народные танцы, тематические постановки и хореографические зарисовки.

Круглую дату со дня своего основания Заслуженный любительский коллектив Республиканского Дворца культуры профсоюзов отметит праздничным концертом, который пройдет 24 февраля. Участие в мероприятии примут руководство Федерации профсоюзов Беларуси, представители Министерства культуры, Минского городского исполнительного комитета и др.

Ансамбль танца "Ровесник" - лауреат и дипломант многих премий, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе лауреат премии Всесоюзного Ленинского комсомола (1980 год), специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (2005 год), премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (2011, 2014 годы) и др. Руководит ансамблем танца "Ровесник" Татьяна Семченко.-0-