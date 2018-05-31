Ансамбль "Сябры" выступит на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии

52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 1 по 6 июня. Он посвящен одновременно празднованию Пушкинского дня в России и Дня русского языка (6 июня). Об этом сообщает ТАСС.

На сценических площадках праздника выступят Гоша Куценко, Антон Макарский, Дмитрий Певцов, Александр Михайлов, Владимир Гостюхин, солистка Большого театра Дарья Зыкова, ансамбль "Сябры" и хор Московской Сретенской духовной семинарии.

Организаторы Пушкинского праздника поэзии хотят показать гостям крестьянский быт XIX века и с этой целью воссоздали деревню Зуево, которая существовала там до постройки усадьбы "Михайловское". Сооружения в деревне временные, там будут профессиональные актеры, фольклористы, которые создадут атмосферу, приближенную к пушкинской эпохе. В этой деревне воссозданы крестьянские постройки, их интерьеры и внешний двор с животными, которые содержались на крестьянском подворье. Запланированы игры и забавы с приготовлением блюд пушкинского времени.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии ежегодно проводится с 1967 года.