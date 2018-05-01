Архивисты презентуют новый том "Гербовника белорусской шляхты"

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый том "Гербовника белорусской шляхты" презентуют 10 мая в Национальном историческом архиве Беларуси, сообщили БЕЛТА в архиве.

Книга содержит 213 родословных росписей знати, преимущественно Минской губернии, со сведениями о родственных связях представителей того или иного рода, дате рождения и смерти, месте проживания, владении недвижимым имуществом, занятии должностей на государственной (гражданской или военной) и частной службе, вовлеченности в исторические события. Всего том содержит сведения о тысяче шляхтичей, живших в Беларуси до начала ХХ века.

Опубликованные в сборнике родословные, что написаны на основании документов Национального исторического архива Беларуси, послужат ценным материалом при проведении исторических исследований в разных направлениях. Книга сопровождается цветным иллюстративным приложением, куда вынесены изображения гербов, а также наиболее интересные документы, которые содержатся в родословных делах. Для удобства использования сборник снабжен личным и географическим указателями, предисловием, где объяснены цели и задачи тома, подан объемный обзор отечественных публикаций по истории шляхетского сословия.

Сборник - результат нескольких лет труда сотрудников архива Евгения Глинского (руководителя авторского коллектива), Дмитрия Матвейчика, Юрия Снопковского и Вадима Врублевского.

Выход книги стал возможен благодаря сотрудничеству Национального исторического архива Беларуси и издательства "Беларусь".

В презентации примут участие представители департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, исторического факультета Белгосуниверситета, Института истории Национальной академии наук Беларуси.

К мероприятию подготовлена выставка архивных документов, которые касаются дворянской генеалогии.-0-