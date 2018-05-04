Армен Джигарханян возобновил репетиции в театре

Народный артист СССР Армен Джигарханян вернулся к репетициям в Московском драматическом театре. Об этом сообщает ТАСС.

В театре заверили, что опасаться за здоровье артиста нет причин.

Неделю назад артист был госпитализирован с подозрением на инфаркт в одну из столичных клиник, находился в коме.

В 2018 году это уже третья госпитализация Джигарханяна.