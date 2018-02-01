Арт-проект "Стол" покажут белорусскому зрителю

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-проект "Стол", который представлял Беларусь в 2017 году на 57-й Венецианской биеннале, будет показан в столичном Центре современного искусства с 1 по 27 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Проект был специально доработан авторами для показа белорусскому зрителю. "По сравнению с экспозицией, которую видели посетители Венецианской биеннале, а затем зрители в Париже, в Минске представлен более расширенный вариант. Помимо собственно видео и арт-инсталляции появляется перформанс, а также совершенно отдельная часть экспозиции - история создания проекта. Я уверен, что белорусский зритель найдет в проекте особые смыслы, которые недоступны зрителям из других стран", - отметил художник Роман Заслонов, автор основной идеи проекта.

Соавторы проекта - художник Роман Заслонов, продюсер Виктор Лабкович и режиссер Сергей Талыбов - предложили публике нечто совершенно неожиданное: 32-минутное видео посвящено одному из сложнейших и вечных вопросов искусства - размышлению человека о смысле бытия и своем месте среди других людей. Особенность проекта в манере его подачи: зритель наблюдает калейдоскоп персонажей и личных историй, каждая из которых у конкретного человека вызывает совершенно непохожую на чью-либо еще рефлексию. В то же время все герои фильма сидят за одним бесконечным столом - одновременно и символом единения, и метафорой вечности некоторых вопросов бытия.

Будучи впервые представлен в Венеции в мае 2017 года, проект получил множество восторженных отзывов от зрителей, а также дал благодатную почву для профессионального интереса искусствоведам и обозревателям известных мировых изданий об искусстве. По окончании Венецианской биеннале проект получил ангажемент в столицу Франции, где в течение месяца демонстрировался в галерее Francis Barlier в самом сердце галерейного Парижа - квартале Матиньон.

Арт-проект "Стол" был выбран жюри по итогам открытого конкурса, объявленного Министерством культуры Беларуси, и получил право представить страну в 2017 году на 57-й Венецианской биеннале. Значительную поддержку в реализации проекта оказало Министерство иностранных дел, посольство Беларуси в Италии, а последовавшая после завершения биеннале экспозиция в Париже была организована при непосредственном участии посольства Беларуси во Франции.-0-