Арт-проект Виктора Альшевского в Национальном художественном музее приурочат к Дню города

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-проект Виктора Альшевского "Точка отсчета" в Национальном художественном музее Беларуси приурочат к Дню города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Выставка откроется 8 сентября - во время акции "Верасневая ноч у Мастацкім". На вернисаже будет организована творческая встреча с Виктором Альшевским. Еще одна встреча с художником запланирована на 9 сентября.

Авторский арт-проект "Точка отсчета" включает четыре тематических направления: "Мой Минск", "Музеи мира", "Фрагменты Вавилонской башни", "Портрет современника". В них объединяются места, хорошо знакомые большинству жителей города, деятели искусства, с ним связанные, и общемировая культура через символические воплощения художественных доминант разных народов и эпох. Благодаря этому проекту объединяются прошлое, настоящее и будущее человечества, его историческая память и современное течение жизни. В экспозицию включены около 100 работ, которые созданы за 15 лет работы живописца.

"Точка отсчета" является продолжением международного творческого проекта "От Лиссабона через Минск до Владивостока" (2016-2017), наполняет новым содержанием идею творческого взаимодействия авторов тридцати столиц мира. Это новый, мощный импульс к интеграции культур в духовном пространстве всех стран Евразийского континента, поиск нового, международного, интеллектуального диалога, продолжение дискуссий и авторских проектов на платформе взаимопонимания в столице Беларуси - Минске. Местонахождение белорусской культуры в контексте мировой цивилизации - главная идея этого проекта.

Выставка будет работать по 30 сентября. Проект организован при поддержке Министерства культуры, МИД, Минского городского исполнительного комитета, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и посольства Беларуси во Франции.

Виктор Альшевский - известный белорусский художник, профессор, лауреат Государственной премии Беларуси, участник республиканских и международных выставок, неоднократно являлся инициатором и куратором национальных и международных арт-проектов. Работы автора хранятся в музеях Беларуси, галереях Германии, Норвегии, Польши, Сербии, Венгрии, Италии, Франции, Испании, Португалии, Австрии, Великобритании, США, Турции, Сирии, Китая.-0-