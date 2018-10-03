Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте

3 октября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Республиканская выставка художественного текстиля "Аверс- Реверс - Реверанс" открылась сегодня в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициаторами арт-проекта выступили представители секции художественного текстиля и Брестская областная организация Белорусского союза художников. Выставка посвящена одной из уникальных техник традиционного белорусского текстиля - подвойному ткачеству. В центре экспозиции - работа неизвестного мастера, выполненная в 1930 году. Это подвойный ковер, который сейчас хранится в областном краеведческом музее. В выставочном зале представлены и другие артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества из фондов музеев Бреста и Минска.

Как отметила одна из кураторов проекта Алла Непочелович, принципиально важно, что эта выставка открылась именно в Бресте. "Истоки этой удивительной, необычной техники находятся именно здесь, в Западной Беларуси - на Брестчине, Гродненщине. Народные мастера заложили отечественную школу художественного текстиля. Подвойное ткачество - техника исключительно сложная. Современные художники очень редко к ней обращаются. Но она вдохновляет нас на творчество, ее мотивы, и темы угадываются в современных текстильных произведениях", - сказала художница.

Всего в экспозицию входят около 60 работ 32 художников из Минска, Бреста, Витебска, Борисова и других городов Беларуси. Это объемные композиции, гобелены, произведения ручного авторского ткачества, выполненные из льна, шерсти, с использованием вышивки, металла, дерева, газет и других материалов. Помимо творчества ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства представлены произведения молодых художников и студентов.

По мнению председателя Белорусского союза художников Рыгора Ситницы, который принял участие в вернисаже, выставка получилась очень современной, эстетской и высокохудожественной. "Здесь показаны произведения художественного текстиля авторов, которые сегодня определяют лицо этого направления в нашей стране. Ничего стоящего не создашь, не опираясь на традицию. Подвойное ткачество - одна из ярких черт нашего народа. Мы в этом достигли очень высокого уровня, и это не может быть потеряно. Это нужно сохранять, этим нужно гордиться", - подчеркнул руководитель БСХ.

Он отметил, что практика выездных республиканских выставок будет продолжена. Так, на следующий год Белорусский союз художников уже запланировал в Бресте выставку, посвященную 1000-летнему юбилею города.-0-