Артем Скороль представит Беларусь на детском музыкальном конкурсе "Славянского базара"

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Скороль из Ошмян представит Беларусь на XVI Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск", который пройдет в дни XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Такое решение приняло жюри финального отбора на конкурс, состоявшегося сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель жюри конкурса народный артист Беларуси Василий Раинчик, оценивать участников детского конкурса всегда сложно: у каждого столько надежды в глазах. "Все юные артисты были великолепны, а каждый номер - бесподобен", - подчеркнул он.

Василий Раинчик (второй справа)

За право выступить на престижной конкурсной сцене боролись 10 финалистов отбора. Жюри принимало решение в открытом формате, голосуя по итогам выступления конкурсантов. Сначала на электронное табло выводились оценки за исполнение юными артистами белорусских песен, а затем, после выступлений с мировыми хитами, стали известны окончательные баллы.

Ангелина Ломако (Минск)

Артем Скороль (Гродненская область)

Алеся Витолс (Минская область)

Биата Кабирова (Минская область)

Мария Хассан Альхафез (Гомель)

Мария Гулевич (Минск)

Анастасия Тимофеевич (ТиАна) (Брестская область)

Арина Пехтерева (Могилев)

Ярослав Соколиков (Минск)

Елизавета Мея (Минская область)

Артему Скоролю 12 лет, он приехал из Ошмян (Гродненская область). У юного артиста уже есть опыт выступлений на сцене Беларуси, России, Грузии, стран Европы. Он не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствовать свои способности в Национальном центре музыкального искусства им. В.Мулявина.

Финальный тур прошел в Театре эстрады в формате концерта, в котором помимо претендентов выступили участники международных конкурсов и шоу-проектов, таких как "Евровидение", "Голос. Дети", "Славянский базар".

Телеверсия концерта будет транслироваться 25 марта на телеканале "Беларусь 3".

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия (с 10 июля) и после закрытия фестиваля (по 18 июля).-0-