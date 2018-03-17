Артем Скороль представит Беларусь на детском музыкальном конкурсе "Славянского базара"

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Скороль из Ошмян представит Беларусь на XVI Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск", который пройдет в дни XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Такое решение приняло жюри финального отбора на конкурс, состоявшегося сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил председатель жюри конкурса народный артист Беларуси Василий Раинчик, оценивать участников детского конкурса всегда сложно: у каждого столько надежды в глазах. "Все юные артисты были великолепны, а каждый номер - бесподобен", - подчеркнул он.
За право выступить на престижной конкурсной сцене боролись 10 финалистов отбора. Жюри принимало решение в открытом формате, голосуя по итогам выступления конкурсантов. Сначала на электронное табло выводились оценки за исполнение юными артистами белорусских песен, а затем, после выступлений с мировыми хитами, стали известны окончательные баллы.
Артему Скоролю 12 лет, он приехал из Ошмян (Гродненская область). У юного артиста уже есть опыт выступлений на сцене Беларуси, России, Грузии, стран Европы. Он не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствовать свои способности в Национальном центре музыкального искусства им. В.Мулявина.
Финальный тур прошел в Театре эстрады в формате концерта, в котором помимо претендентов выступили участники международных конкурсов и шоу-проектов, таких как "Евровидение", "Голос. Дети", "Славянский базар".
Телеверсия концерта будет транслироваться 25 марта на телеканале "Беларусь 3".
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия (с 10 июля) и после закрытия фестиваля (по 18 июля).-0-
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