Артем Скороль: вера родных в мои силы помогла победить в отборе

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победить Артему Скоролю в финале отбора на XVI Международный детский музыкальный конкурс "Витебск" помогла поддержка друзей и близких, а также длительная подготовка к выступлению. Об этом он рассказал корреспонденту БЕЛТА после объявления итогов отбора.
Поддержать 12-летнего Артема Скороля из Ошмян приехали одноклассники и учителя. Присутствие друзей сыграло свою роль: Артем набрал 118 баллов из 120 возможных за исполнение двух песен. За композицию "Белый лепесток" жюри поставило артисту максимальное количество баллов - 60. "Это песня АВВА "The winner takes it all". Мы сделали полностью новый текст про весну, о том, как она хороша", - пояснил он.
Вокалист рассказал, что конкурсанты подружились. Тепло отнесся к Артему и зал. По признанию артиста, во время выступления чувствовал драйв. У него уже есть опыт выступлений на сценах Беларуси, России, Грузии, стран Европы.
Артем Скороль из Ошмян представит Беларусь на XVI Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск". Он состоится в дни XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который пройдет с 12 по 16 июля.-0-
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