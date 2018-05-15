Артисты цирка помогут установить новый рекорд в истории "Славянского базара"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты цирка в этом году помогут установить новый рекорд в истории "Славянского базара в Витебске". Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В этом году мы снова попытаемся запечатлеть рекорды фестиваля. Есть идеи на этот счет, в том числе с участием артистов цирка. Мы пока только обсуждаем подходы, но уверен, что как минимум пару фактов в книгу рекордов занесем", - сказал Александр Сидоренко.

В 2016 году на фестивале решили внедрить традицию - устанавливать рекорды форума. Тогда первой своеобразной записью в рекордную летопись стал проект чтецов - многочасовой марафон стихотворений, посвященных Витебску. В прошлом году удивляли уже мастера по дереву, которые изготовили за несколько дней гигантскую ложку с надписью "Витебск-2017". Также была организована глобальная фотосушка, на которой 10 фотографов подарили жителям и гостям города тысячу фотографий с открытия форума.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-