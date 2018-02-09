9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная белорусская группа Atlantica в обновленном составе выступит 1 марта в Минске с концертом в сопровождении Премьер-оркестра и струнной группы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил бессменный фронтмен группы Алекс Дэвид.

Зрителей концерта "Абсолютная любовь" ждут сюрпризы: Алекс Дэвид выйдет в составе дуэтов с известными исполнительницами. Однако имена артисток пока не разглашаются. Будут также и мужские дуэты.

Atlantica привычна для публики как мужской дуэт либо трио, в котором занята также бэк-вокалистка. Сейчас готовится обновление состава группы. Возможно, новый участник Atlantica будет из числа тех, кто вечером 1 марта выступит в дуэте с Алексом.

На концерте команда представит не только свои новые песни и лучшие хиты в оркестровой аранжировке, но и шлягеры из мирового кинематографа. Композиции, знакомые публике благодаря голосам Фрэнка Синатры, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Барбары Стрейзанд и Адель, Atlantica продемонстрирует в новом звучании.

Идея выступить с живым оркестром у Алекса Дэвида возникла давно и сегодня он ее реализует совместно с Премьер-оркестром, в составе которого высокопрофессиональные музыканты Константин Горячий, Андрей Клещев, Андрей Славинский, Карен Карапетян и др.

За свою 15-летнюю историю существования группа Atlantica - один из самых ярких и востребованных музыкальных проектов Беларуси - выпустила четыре полноценных альбома. Безупречный музыкальный вкус солиста группы Atlantica Алекса Дэвида дал коллективу дорогу на международные сцены: группа гастролировала практически во всех странах СНГ и у ближайших европейских соседей.-0-