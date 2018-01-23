Атлас фортов крепости Брест-Литовск презентовали в Минске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлас фортов крепости Брест-Литовск на основе материалов столетней давности будет содействовать привлечению к объекту внимания общественности. Такое мнение во время презентации в Минске высказала директор Фонда развития Брестской крепости, который работал над изданием атласа, Инна Прилежавева, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга вышла тиражом 500 экземпляров, призвана ввести в научный и культурный оборот информацию, собранную в результате проекта "Инвентаризация и документация фортов и укреплений крепости Брест-Литовск" (2015-2017). На сегодня "Атлас крепости Брест-Литовск" - единственный общедоступный источник информации о наследии всего комплекса крепости Брест-Литовск за 100-летний период строительства и модернизации Брестской крепости. В книгу вошли редкие материалы из Российского государственного военно-исторического архива, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Национальной библиотеки Польши, ГУ МК "Брестская крепость-герой" и частных коллекций, большинство из которых публикуются впервые. В результате трехлетних архивных и полевых исследований сотрудники фонда обработали более 10 тыс. дел, выявили 226 объектов историко-культурного наследия, получили 128 чертежей, карт и более 500 профессиональных фотографий. Материал о крепости, собранный командой фонда, размещен в базе данных "Наследие Брестской крепости".

Издание будет интересно историкам, краеведам, специалистам по охране наследия, архитекторам, музейным работникам, специалистам по туризму, библиотекам, а также научным и учебным заведениям. Интересующиеся историей узнают о строительстве крепости, оснащении артиллерией и оборудованием, о знаковых персоналиях и новых инженерных решениях, повлиявших на развитие крепости. Издание будет передано в библиотеки, архивы, музеи Беларуси. Презентации издания запланированы также в Бресте, Москве, идет обсуждение такой возможности в Польше.

Планируется выпуск еще двух томов "Атласа крепости Брест-Литовск", посвященных истории строительства крепости Брест-Литовск в границах валов и истории города Берестье. Создатели запустили краудфандинговую кампанию на площадке "Улей", чтобы собрать средства на работу над следующими томами.

Автор-составитель издания - Владимир Орлов, эксперт Фонда по историко-архивным исследованиям, руководитель Центра военного наследия Литвы, автор и соавтор книг "История Ковенской крепости", "Фортификация XX века в Литве". Над проектом работает международная команда.

Партнеры проекта: мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Ассоциация менеджеров культуры (АМК, Москва). Проект осуществляется при финансовой поддержке посольского фонда CША по сохранению культурного наследия и посольства США в Беларуси, отеля "Эрмитаж", при участии учредителей Фонда развития Брестской крепости.

Фонд развития Брестской крепости - некоммерческая организация, созданная в сентябре 2013 года. Фонд объединяет усилия международных экспертов в области изучения наследия Бреста и Брестской крепости, инициирует архивные исследования, способствует популяризации истории в новых форматах, работает с дигитализацией знаний, а также содействует консолидации и развитию сообщества людей, заинтересованных в сохранении наследия.-0-