Атлас фортов крепости Брест-Литовск рассекретил материалы 100-летней давности

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Атлас фортов крепости Брест-Литовск рассекретил материалы столетней давности, сообщили БЕЛТА в местном благотворительном фонде "Фонд развития Брестской крепости".

Основу научно-популярного издания "Атлас крепости Брест-Литовск: Том 3. Фортовый период (1876-1915)" составили уникальные материалы, которые почти сотню лет пролежали под грифом "Секретно" в крупнейших военных архивах Москвы и Санкт-Петербурга, военном архиве Польши. Большинство материалов публикуется впервые. Они были собраны в период работы над другим проектом фонда - "Инвентаризация и документация фортов и укреплений крепости Брест-Литовск". В результате трехлетних архивных и полевых исследований сотрудники фонда обработали более 10 тыс. дел, выявили 226 объектов историко-культурного наследия, получили 128 чертежей, карт и более 500 профессиональных фотографий.

Фото "Фонда развития Брестской крепости"

Книга преимущественно состоит из визуального материала, отображающего историю фортового периода крепости Брест-Литовск и ее укреплений. Это карты, схемы, чертежи, старые и современные фотографии стратегических фортификационных объектов. В атласе представлены детали строительства крепости, оснащение ее артиллерией и оборудованием, рассказывается о влиянии многих личностей на ее развитие. Визуальный ряд сопровождает пояснительный текст. Так, в издании можно ознакомиться с картами проектов и планов крепости, казарм и фортов, включая детальные чертежи, снимками инженеров, строителей и военнослужащих.

Книга имеет практический интерес для историков, краеведов, специалистов по охране наследия, урбанистов, архитекторов, музейных работников, издателей, специалистов по туризму, а также библиотек, научных и учебных заведений.

Атлас вышел ограниченным тиражом, а потому его разработчики решили издать дополнительный тираж книги при помощи краундфандинговой платформы Ulej.by. Часть вырученных средств планируется направить на издание двух других книг: "Том I. История возникновения города Берестье" и "Том II. История крепости Брест-Литовск". Проект осуществляется при финансовой поддержке Посольского фонда сохранения культурного наследия (США), отеля "Эрмитаж" при участии учредителей Фонда развития Брестской крепости.-0-