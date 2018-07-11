Атмосфера "Славянского базара" в цвете представлена на выставке в Витебске

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Арт-проект "Магия цвета", отражающий атмосферу "Славянского базара", презентован в фестивальном Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка работ известного витебского художника Олега Крошкина открылась в Художественном музее. В экспозицию вошло более 40 абстрактных картин последних трех лет, навеянных праздничной атмосферой фестиваля. "Главный герой моих работ - цвет. Он, как и музыка, на интуитивном уровне отражает эмоции, транслируя соответствующее настроение зрителю", - отметил автор.

"Выставка Олега Крошкина - это всегда праздник, буйство света, цвета, энергии. Она по-хорошему будоражит и дарит позитив", - подчеркнула заведующая Художественным музеем Ольга Акуневич.

На открытии выставки также был презентован фильм-портрет "Олег Крошкин", знакомящий с его уникальным стилем, из авторского телевизионного цикла "Современное искусство Беларуси" о творчестве выдающихся белорусских художников XXI века.

Олег Крошкин работает в направлениях живописи, графики, коллажа. Его искусство - сочетание различных стилей и направлений, эксперименты с фактурой, материалами и формой, гармония чувственно-эмоционального и концептуально-философского. Произведения автора находятся в отечественных и зарубежных коллекциях различных музеев и частных коллекционеров из Беларуси, России, Польши, Германии.-0-